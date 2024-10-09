Ситуація на фронті складна, росіяни атакують безупинно – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення, ситуація залишається складною, оскільки росіяни переважають у живій силі і техніці.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення".

Реклама:

Деталі: За минулу добу окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 82 авіаудари, зокрема, скинули 137 КАБ. Крім цього, здійснили 3 460 обстрілів, з них 70 – із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 1 190 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку росіяни намагалися 4 рази штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії загарбників неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку росіяни атакували 19 разів. Намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 2 штурмові дії російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 4 рази у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни, активно застосовуючи авіацію, здійснили 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, росіяни атакували у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 6 штурмів українських позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 2 рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки.

6 разів росіяни безуспішно атакували на Придніпровському напрямку.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіударів одинадцятьма КАБми по власній території", – повідомили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти з території Росії активно застосовують артилерію та авіацію по українських населених пунктах.

Водночас ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 командний пункт російських загарбників.