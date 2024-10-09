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Атака дронів: на Одещині травмовані 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка

Ірина БалачукСереда, 9 жовтня 2024, 09:21
Атака дронів: на Одещині травмовані 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

5 мешканців Одеського району дістали поранення у результаті російської дронової уночі 9 жовтня.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: " Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили більшість цілей. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості".

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Деталі: Також внаслідок атаки загорівся мансардний поверх недобудови. Пожежу на площі 400 м² оперативно ліквідували.

Крім того, за словами Кіпера, пошкоджено скління корпусу одного з медзакладів.

Одеська областьбезпілотники
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