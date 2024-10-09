На Херсонщини окупанти вночі атакували медико-соціальний заклад: поранено двох медсестер

Вночі близько другої години ночі російські війська обстріляли медико-соціальний заклад в Степанівці Херсонської області, внаслідок чого постраждали дві медичні сестри.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зазначається, що 31-річна жінка отримала вибухову травму, поранення обличчя, ніг та живота, а 24-річна – вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

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Обох потерпілих госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.



