ДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Працівники Державного бюро розслідувань виявили у депутатки Хмельницької місцевої ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Джерело: пресслужба ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках відкритих на її ім’я та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті".

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Деталі: У повідомлення правоохоронців не вказано ім’я фігурантки, але за даними УП, йдеться про депутатку від партії "Європейська солідарність" Світлану Баранську.

Світлана Баранська фото з сайту міськради

В ДБР кажуть, що розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки. В ході обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис доларів США, 30 тис євро, 500 тис грн, уточнює прокуратура.

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фото огп

Ці кошти фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Наразі жінку затримано за підозрою у незаконному збагаченні. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває.

Довідково: Світлана Баранська – депутатка Хмельницької міської ради від партії "Європейська солідарність", членкиня комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, Баранська також є керівницею десяти товариств з обмеженою відповідальності.

У травні 2024 року ЗМІ писали, що депутатка придбала новий автомобіль за 2,5 млн грн.