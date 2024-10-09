Бойову систему DELTA назвали однією з трьох найпопулярніших в Україні – Міноборони

DELTA, разом із штабним комплексом "Кропива" та програмним забезпеченням "Віраж-планшет", увійшла до трійки бойових систем, які українські військові використовують найчастіше, згідно з результатами опитування в застосунку Армія+.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Деталі: Черногоренко повідомила, що опитування, в якому взяли участь близько 10 тисяч військових, показало: кожен другий щодня користується бойовими ІТ-системами для отримання інформації про ворога.

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Серед найбільш популярних задач, які вирішуються за допомогою бойових систем, військові назвали "отримання інформації про ворога". А серед функцій, яких не вистачає, найчастіше обирали відповідь: "спілкуватися у зручному та захищеному чаті".

Військові також згадували функції для розширення можливостей спостереження та аналізу на основі даних.

Команда Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ, яка займається розробкою DELTA, вже врахувала результати для подальшого покращення системи, зокрема над функцією безпечного чату.

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Пряма мова: "Бойові системи вже стали цифровою зброєю наших захисників на полі бою. І завдяки таким опитуванням військові можуть давати напрямки для посилення та масштабування бойових систем у війську. Зокрема, для такої екосистеми продуктів, як DELTA, що вже введена в експлуатацію, та яку можуть безперешкодно використовувати в усіх підрозділах Сил оборони України".

Передісторія:

30 вересня видання hromadske опублікувало матеріал в якому розповіли про спробу "розвалу" двох частин, які займалися розробкою IT-проєктів для Сил оборони.

Частини потрапили під перевірку від десятка структур, зокрема СБУ та Головної інспекції Міноборони. По завершенню перевірок на частини прийшли директиви про розформування. Людей передали у розпорядження.

Військові стверджують, що їх готові забрати до себе зокрема й інші органи Сил оборони, але "ЗСУ не віддає". Однією з потенційних причин, про які казали співрозмовники видання, називають бажання залучити розробників до конкурентної системи "Дзвін", яку називають "корумпованим проєктом".

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