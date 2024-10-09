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Засідання у "Рамштайні" вирішили перенести – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 9 жовтня 2024, 11:47
Засідання у Рамштайні вирішили перенести – ЗМІ
фото: міноборони

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке мало відбутись 12 жовтня у форматі лідерів країн, вирішили перенести на іншу дату.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в штаб-квартирі НАТО, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, нову дату ще визначають.

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Передбачалось, що президент США Джо Байден у Німеччині головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратись на рівні лідерів.

Однак напередодні стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного урагану "Мілтон", який має накрити південне узбережжя США.

Американські посадові особи заявляли, що наразі вирішують, чи переносити засідання.

Німеччинадопомога Україні
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