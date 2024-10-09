Більшість українців вірять, що Україна може досягти успіху у війні, якщо буде належна підтримка Заходу

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до США у вересні. Фото ОП

Абсолютна більшість українців – 81% – продовжують вірити, що Україна здатна досягнути успіху у війні, якщо Захід буде належним чином підтримувати.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20 вересня – 3 жовтня

Деталі: У тому, що Росія безнадійно сильна переконані 14% (у грудні 2023 року таких було 7%).

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інфографіка КМІС

Ще 6% респондентів не змогли визначитися із своєю думкою.

Соціологи наголошують, що у всіх регіонах більшість – від 67% на Сході до 87% на Заході – вірять, що Україна здатна досягти успіху у війні.

"Водночас між груднем 2023 року і вереснем 2024 року у всіх регіонах, крім Заходу, стало менше тих, хто вірить у можливість успіху. Зокрема, найбільше зниження простежується на Сході, де в грудні 2023 року 79% вірили у можливість досягнення успіху, а зараз – 67% (водночас на Сході уже 24% вважають, що Росія – занадто сильна)", – зазначає КМІС.

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інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 20 вересня до 3 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 989 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Однак соціологи вважають, що попри це, отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.