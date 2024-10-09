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Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg

"Українська правда", Ірина КутєлєваСереда, 9 жовтня 2024, 12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
Марк Рютте і Володимир Зеленський в Києві 3 жовтня. Фото: Офіс президента

Західні союзники заявили, що президент України Володимир Зеленський готовий виявити "більшу гнучкість" у питанні завершення війни з Росією.

Джерело: Bloomberg з посиланням на близьких до НАТО посадовців, інформує "Європейська правда"

Деталі: У публікації йдеться, що публічно Зеленський виключає можливість "торгу" щодо українського суверенітету чи території.

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Але в той самий час, як зазначає агентство, українські посадовці дали зрозуміти, що вони готові визнати, що війні треба покласти край.

Як зазначено, зміна позиції мала бути продемонстрована Зеленським на зустрічі у форматі "Рамштайн" цього тижня, однак, швидше за все, вона буде відкладена через скасування Джо Байденом поїздки до Німеччини.

У матеріалі йдеться, що тиск з боку західних союзників з вимогою представити конкретніший план щодо завершення війни зростає на тлі ситуації на фронті, складнощів з фінансуванням і невизначеністю щодо результатів президентських виборів у США.

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Агентство пише, що центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів має стати членство України в НАТО – питання, яке розділяє союзників України.

За словами посадовців, на Байдена чинять тиск, щоб він надіслав Києву пряме запрошення вступити до альянсу, що, як зазначає агентство, є малоймовірним, хоча й може стати потенційним козирем на будь-яких переговорах за участю Кремля.

Співрозмовник агентства, знайомий з перебігом обговорень у НАТО, каже, що будь-яка пропозиція, крім повноправного членства, поставить Україну у скрутне становище, коли справа дійде до переговорів про припинення вогню.

За словами посадовця, оскільки Росія розглядає членство України в НАТО як небажаний крок, неясно, яка формула зможе посадити всі сторони за стіл переговорів.

Передісторія:

  • Раніше видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.
  • У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію і наголосили, що глава МЗС Андрій Сибіга на закритих зустрічах наголошував на неприпустимості компромісів щодо територіальної цілісності України.

переговориУкраїнаНАТО
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