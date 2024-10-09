У Рівному затримали організаторів схеми ухилення від мобілізації через МСЕК 

Правоохоронці викрили у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації через МСЕК, яку організували керівниця агентства нерухомості та медпрацівники. За 15-20 тисяч доларів фігуранти фальсифікували медичні документи, що дозволяло військовозобов’язаним чоловікам отримувати звільнення від військової служби.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, масштабну незаконну схему організувала керівниця місцевого агентства нерухомості разом із двома співробітницями, які залучили до діяльності 26 медпрацівників. Серед них були посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

Реклама:

фото: СБУ

За грошову винагороду, учасники схеми підробляли для військовозобов’язаних чоловіків документи, в яких йшлося про наявність серйозних захворювань серця чи нервової системи. Вартість таких "послуг" коливалася від 15 до 20 тисяч доларів за одного клієнта.

Для реалізації злочинного плану фігуранти повністю фальсифікували медичні історії ухилянтів, зокрема щодо їхнього стаціонарного лікування. На основі цих підроблених документів лікарсько-консультативні та медико-соціальні комісії видавали висновки про непридатність "пацієнтів" до військової служби. Потенційних клієнтів знаходили через напрацьовані контакти агентства нерухомості, а отримані кошти розподіляли між учасниками злочинної групи.

фото: Рівненська обласна прокуратура

Під час отримання 16 700 доларів від чергового "клієнта" правоохоронці затримали трьох організаторів схеми. У ході майже 50 обшуків у підозрюваних та медпрацівників Рівного вилучили медичну документацію та грошові кошти на суму 14,5 млн грн у різних валютах.

РЕКЛАМА:

фото: Рівненська обласна прокуратура

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи: двоє з них перебуватимуть під вартою з можливістю внесення застави, а третю підозрювану взято під домашній арешт. Слідство триває, встановлюються всі причетні до злочину особи та їхні клієнти.