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У Литві на мосту в Калінінградську область встановили "зуби дракона"

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 9 жовтня 2024, 14:03
У Литві на мосту в Калінінградську область встановили зуби дракона
Фото: Лаурінас Кащюнас/Facebook

У Литві встановили "зуби дракона" на мосту через річку Неман, що веде до російської Калінінградської області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса

Деталі: За словами міністра, у майбутньому міст додатково укріплять залізними балками.

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Зараз литовська армія випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують важку техніку, що наступає.

"Укріплення йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху (тільки після отримання даних розвідки). Фізичні укріплення (протитанкові їжаки, "зуби дракона") є лише допоміжними і будуть прикриватися вогневою міццю. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений", – написав Кащюнас.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.

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Читайте також інтерв’ю глави Міноборони Естонії Ханно Певкура: "Треба бути готовими до нападу Росії на НАТО. Ми серед країн, де ризик є найбільшим".

ЛитваРосія
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