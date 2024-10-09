Правоохоронці затримали військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня 2024 року.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці встановили його місцезнаходження та провели там обшук.

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Наразі військового затримано в порядку ст. 208 КПКУ та вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Слідчі дії тривають".

Деталі: Як зазначають у ДБР, попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медичного огляду військово-лікарською комісією, однак насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше – впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану.

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