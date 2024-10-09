Мер Дніпра Філатов після смерті заступника заявив про тиск з боку правоохоронців

Мер Дніпра Борис Філатов звинуватив правоохоронців у смерті свого колишнього заступника Михайла Лисенка та систематичному тиску на міську раду та її працівників.

Джерело: Філатов у своєму зверненні в день похорон свого колишнього заступника

Деталі: Міський голова заявив, що Лисенка "фактично вбили так звані правоохоронці своїми нескінченними переслідуваннями, обшуками та цькуванням".

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На його думку, за останні декілька тижнів проти Дніпровської міської ради розгорнули безпрецедентну компанію зі знищення місцевого самоврядування.

Пряма мова: "Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною компанією по дискредитації працівників та депутатів".

Деталі: Також Філатов заявив, що так звані "перевертні в погонах" фальсифікують докази, проводять слідчі дії без судових ухвал та підробляють експертизи. За його словами, ця ситуація триватиме й надалі.

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"Вони вже зламали одну людину і продовжать знущатися з інших. Наступним кроком для дискредитації стане нова кримінальна справа – цього разу щодо закупівлі квадроциклів для армії", – сказав Борис Філатов.

Водночас міський голова пообіцяв надати пояснення та підкреслив, що всі придбані квадроцикли вже передані на фронт. Він також зазначив, що міськрада через постійний тиск не може закупити дрони чи системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Фронт наближається до Дніпра, а тих, хто має хоч щось робити, систематично витісняють і знищують", – наголосив Філатов.

Нагадаємо: 7 жовтня помер ексзаступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За словами позаштатного радника міського голови Дніпра Євген Гендін, у нього стався інфаркт.

Довідково: Михайло Лисенко розпочав роботу в Дніпровській міськраді у березні 2015 року на посаді начальника управління житлового господарства. З березня 2016 до лютого 2024 року він обіймав посаду заступника міського голови та керував департаментом благоустрою та інфраструктури.

У червні 2023 року Лисенка тимчасово відсторонили від посади заступника міського голови Бориса Філатова через службове розслідування щодо неналежного стану укриттів у місті.

У квітні 2024 року Красногвардійський районний суд розглядав справу щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт Центрального мосту, в якій Лисенко є підозрюваним. У травні 2024 року Михайло Лисенко добровільно склав повноваження депутата обласної ради.