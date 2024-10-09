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Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Марія Ємець, Євген КізіловСереда, 9 жовтня 2024, 18:19
Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський 12 жовтня прибуде з візитом до Берліна, який вочевидь планували під засідання формату "Рамштайн" на рівні лідерів.

Джерело: Bild з посиланням на свої джерела в уряді, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, український президент прибуде у п’ятницю 11 жовтня та розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі свого "плану перемоги", який раніше показав президенту США Джо Байдену.

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Крім того, плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням наступного дня, 12 жовтня, зустрічі формату "Рамштайн" на рівні лідерів на однойменній американській авіабазі. 

Втім, вже підтвердили, що 12 жовтня зустріч не відбудеться. Основним фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена.

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Попри заяви про її "перенесення" на поки не визначену дату наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня. 

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.

ЗеленськийНімеччина
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