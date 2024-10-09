У Єдиному реєстрі зниклих безвісти налічується 49 тисяч осіб, які в розшуку

У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі у розшуку перебувають десь 49 тисяч осіб.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов в етері телемарафону

Пряма мова: "Станом на сьогодні у Реєстрі є понад 59 тисяч записів, які містять, у тому числі імена тих осіб, які розшукуються, тих, яких вже розшукали, і записи щодо неідентифікованих тіл, по яких зараз триває розслідування, проводяться експертизи і робиться все, щоб ідентифікувати, хто це. Наразі понад 49 тисяч осіб перебувають у розшуку як особи, зникли безвісти за особливих обставин".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що майже 8 тисяч осіб вже були розшукані – тобто, вже було встановлене їхнє місце знаходження (вони повернулися в Україну або перебувають у країнах, із якими в України є діючі міжнародно-правові угоди). Тобто, ці 8 тисяч осіб перебувають у безпеці, і вони – вільні.

Пряма мова: "Частина з тих осіб, які розшукані – це, відповідно, ідентифіковані тіла, це люди, які загинули унаслідок військової агресії РФ. І по реєстрових записах ми знаємо, що 1769 осіб, які розшукуються – це діти віком до 18 років".

Деталі: За словами Добросердова, на базі підрозділів поліції у різних областях України вже створено 20 центрів розшуку осіб, зниклих безвісти.