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Президент: Якщо РФ досягне цілей в Україні, вона спробує дестабілізувати країни Балтії та Балкани

Тетяна ОлійникСереда, 9 жовтня 2024, 19:08
Президент: Якщо РФ досягне цілей в Україні, вона спробує дестабілізувати країни Балтії та Балкани

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія досягне своїх цілей в Україні, вона намагатиметься дестабілізувати інші регіони Європи, зокрема, Балтійський та Балкани.

Джерело: Зеленський заявив під час виступу на третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який проходить у Дубровнику (Хорватія), передає Укрінформ

Пряма мова: "Балкани пам’ятають, що відбувалося у них, про це пам’ятає Європа. Український спротив російській агресії – це ще одна запорука вашої подальшої стабільності. Якщо Росія досягне своєї цілі, переможе Україну, то, без сумніву, з’являться нові, на кшталт московського, режими.

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Та й московський режим буде надалі намагатися дестабілізувати Балтійський регіон, Балкани. Ми маємо зробити так, щоб у Росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона не змогла більше загрожувати іншим країнам".

РосіявійнаЄвропа
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