РФ вдарила з авіації по Харкову та передмістю: постраждала жінка

Російські війська 9 жовтня вдарили з тактичної авіації по Харкову та передмістю, 81-річна жінка отримала поранення склом.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "9 жовтня близько 15:30 збройні сили РФ вчергове завдали удари з тактичної авіації по Харкову та передмістю.

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У Шевченківському районі м. Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу по відкритій місцевості. У шести багатоквартирних будинках вибито вікна. Поранення склом отримала 81-річна жінка".

фото - харківська обласна прокуратура

фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Також російські війська вдарили по селищу Слатине, там пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків.

За попередніми даними правоохоронців, для обстрілу ворог використав ФАБ-250 з УМПК.