РФ вдарила з авіації по Харкову та передмістю: постраждала жінка
Середа, 9 жовтня 2024, 19:19
Російські війська 9 жовтня вдарили з тактичної авіації по Харкову та передмістю, 81-річна жінка отримала поранення склом.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "9 жовтня близько 15:30 збройні сили РФ вчергове завдали удари з тактичної авіації по Харкову та передмістю.
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У Шевченківському районі м. Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу по відкритій місцевості. У шести багатоквартирних будинках вибито вікна. Поранення склом отримала 81-річна жінка".
Деталі: Також російські війська вдарили по селищу Слатине, там пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків.
За попередніми даними правоохоронців, для обстрілу ворог використав ФАБ-250 з УМПК.