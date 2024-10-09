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РФ вдарила з авіації по Харкову та передмістю: постраждала жінка

Тетяна ОлійникСереда, 9 жовтня 2024, 19:19
РФ вдарила з авіації по Харкову та передмістю: постраждала жінка
ФОТО - ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Російські війська 9 жовтня вдарили з тактичної авіації по Харкову та передмістю, 81-річна жінка отримала поранення склом.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "9 жовтня близько 15:30 збройні сили РФ вчергове завдали удари з тактичної авіації по Харкову та передмістю.

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У Шевченківському районі м. Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу по відкритій місцевості. У шести багатоквартирних будинках вибито вікна. Поранення склом отримала 81-річна жінка".

 
фото - харківська обласна прокуратура
 
фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Також російські війська вдарили по селищу Слатине, там пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків.

За попередніми даними правоохоронців, для обстрілу ворог використав ФАБ-250 з УМПК.

РосіяХарківвійнаобстріл
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