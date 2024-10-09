Зеленський назвав перший пункт свого Плану перемоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що першим пунктом його Плану перемоги є запрошення України в НАТО.

Джерело: Зеленський у публічному виступі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" поруч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський ще раз розповів про свій "план перемоги", який вже презентував президенту США Джо Байдену і зараз презентує іншим лідерам, та зазначив, що якщо його повністю реалізувати, Росія втратить спроможність загрожувати Україні чи комусь ще у Європі.

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"Перший пункт плану фокусується на тому, чи вирішиться проблема дефіциту геополітичної визначеності у Європі – чи Україна все ж отримає місце у НАТО. Якщо так, і якщо це буде належно підтверджено – Путін програє з геополітичної точки зору", – зазначив Зеленський.

"Росія має визнати, що у Європі існують кордони, незалежні держави і кожна має право обирати власне майбутнє. Правда полягає у тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з усвідомлення, що Україна більш ніколи не буде підкорена Росією… Без геополітичної визначеності миру не буде", – додав він.

Також президент заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах, і для цього потрібні "сміливі рішення" найвпливовіших союзників України.

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