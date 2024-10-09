Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський назвав перший пункт свого Плану перемоги

Марія Ємець, Євген КізіловСереда, 9 жовтня 2024, 19:49
Зеленський назвав перший пункт свого Плану перемоги
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що першим пунктом його Плану перемоги є запрошення України в НАТО.

Джерело: Зеленський у публічному виступі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" поруч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський ще раз розповів про свій "план перемоги", який вже презентував президенту США Джо Байдену і зараз презентує іншим лідерам, та зазначив, що якщо його повністю реалізувати, Росія втратить спроможність загрожувати Україні чи комусь ще у Європі.

Реклама:

"Перший пункт плану фокусується на тому, чи вирішиться проблема дефіциту геополітичної визначеності у Європі – чи Україна все ж отримає місце у НАТО. Якщо так, і якщо це буде належно підтверджено – Путін програє з геополітичної точки зору", – зазначив Зеленський.   

"Росія має визнати, що у Європі існують кордони, незалежні держави і кожна має право обирати власне майбутнє. Правда полягає у тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з усвідомлення, що Україна більш ніколи не буде підкорена Росією… Без геополітичної визначеності миру не буде", – додав він. 

Також президент заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах, і для цього потрібні "сміливі рішення" найвпливовіших союзників України.

РЕКЛАМА:

Читайте також Обіцянки, віднесені вітром. Чому Байден скасував "Рамштайн" та що це означає для України

ЗеленськийвійнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тігіпко купив Idea Bank

В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південної Кореї

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Хорватії говорив про можливість закінчити війну "не пізніше 2025 року"
Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ
У Зеленського розкрили деталі угоди, підписаної з Хорватією
Останні новини
17:49
Зеленський: США в наступні місяці даватимуть "великі" пакети допомоги
17:39
Росіяни взяли рекордну кількість автокредитів – Центробанк РФ
17:39
Зеленський: Делегація США приїде в Україну для обговорення Плану перемоги
17:32
Путін заявив, що РФ "не допустить створення Україною ядерної зброї"
17:22
Чи можливий фотосинтез на Марсі? Нове відкриття вчених
17:11
95 бригада ДШВ показала, як знищує БТРи російських морпіхів на Курщині
17:06
Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 320 млн євро
17:01
В Україну на кілька днів повернеться "бабине літо"
16:58
На війні загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко
16:57
"Київтеплоенерго" встановить перші когенераційні установки в кінці року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: