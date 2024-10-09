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Україна евакуювала з Лівану 68 людей, серед них, зокрема, громадяни Чехії, Румунії та Молдови

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 9 жовтня 2024, 20:34
Україна евакуювала з Лівану 68 людей, серед них, зокрема, громадяни Чехії, Румунії та Молдови
фото - гур

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ евакуювали з Лівану 68 людей, серед яких, зокрема, громадяни Чехії, Румунії та Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ГУР

Деталі: Як розповіли розвідники, літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешув. Вдалося евакуювати 28 українців, п'ятьох громадян Чехії, одного громадянина Румунії та вісьмох – Молдови.

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фото - гур
 
фото - гур

Також Україні вдалося евакуювати громадян Аргентини, Мексики, Колумбії та Лівану. 

ГУР зазначило, що загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав. 

Нагадаємо, Бундесвер у п’ятницю, 4 жовтня, евакуював з ліванської столиці Бейрута до Німеччини ще 219 німецьких громадян.

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Того ж дня у Нідерландах приземлився перший евакуаційний рейс з Лівану, на борту якого перебувало 185 громадян.

У вівторок, 8 жовтня, стало відомо, що незабаром Туреччина проведе евакуацію своїх громадян із Лівану морем.

Ліваневакуаціярозвідка
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