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Зеленський і Макрон зустрінуться в Парижі у четвер

Марія Ємець, Тетяна ОлійникСереда, 9 жовтня 2024, 22:33
Зеленський і Макрон зустрінуться в Парижі у четвер
Зеленський і Макрон у лютому 2024 року. Фото - ОП

Президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Парижі у четвер 10 жовтня. 

Джерело: Le Monde з посиланням на оголошення пресслужби Єлисейського палацу; "Європейська правда"

Деталі: Двосторонні переговори Зеленського і Макрона у Єлисейському палаці плануються о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). 

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"Ця зустріч буде нагодою для президента Республіки знову підтвердити рішучу налаштованість Франції продовжувати надавати подальшу непохитну підтримку Україні та українському народу спільно з нашими партнерами", – зазначили в комюніке. 

Як повідомляли, 9 жовтня Макрон у супроводі французького та українського міністрів оборони відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.

Також неофіційно стало відомо, що у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

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Цей візит вочевидь готували під дату засідання формату "Рамштайн" на однойменній авіабазі 12 жовтня, яке у підсумку відклали. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня. 

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.

МакронЗеленськийФранція
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