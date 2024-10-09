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Генштаб: Росіяни ведуть обстріли по території Курської області

Тетяна ОлійникСереда, 9 жовтня 2024, 23:10
Генштаб: Росіяни ведуть обстріли по території Курської області
ілюстративне фото - з російських ЗМІ

На фронті від початку доби відбулось 119 бойових зіткнень, висока інтенсивність бойових дій залишається на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 9 жовтня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши три ракети, 58 авіаударів (скинули 104 КАБ), також задіяли 694 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3324 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку окупанти впродовж дня чотири рази атакували в районі Вовчанська та Тихого.

Сімнадцять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

Райони населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське, що на Лиманському напрямку, 18 разів були атаковані російськими загарбниками.

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Сім штурмових дій в районі Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок на Краматорському напрямку.

Торецький напрямок: тут агресори за підтримки авіації 11 разів атакували поблизу Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.

Висока інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 25. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового.

За сьогодні на Курахівському напрямку відбулось найбільше бойових зіткнень різної інтенсивності, всього станом на цей час зафіксовано 31 спробу захопити наші позиції, три з яких тривають дотепер.

6 разів агресор штурмував передній край нашої оборони в районах Богоявленки на Времівському напрямку за сьогодні.

На Придніпровському напрямку чотири зазіхання на позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, окупанти завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБ, та здійснили 165 артилерійських обстрілів по населених пунктах Курщини.

Курська область війнабойові дії
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