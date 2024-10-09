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Речник: МКС може розслідувати участь Білорусі в депортації українських дітей

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 9 жовтня 2024, 23:46
Речник: МКС може розслідувати участь Білорусі в депортації українських дітей
Фото - khpg.org

Ймовірна участь Білорусі у депортації українських дітей підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, попри те, що Мінськ не підписував Римський статут. 

Джерело: про це на зустрічі в МКС у Гаазі розповів речник суду Фаді ель Абдалла, повідомляє "Радіо Свобода", передає "Європейська правда"

Деталі: Речник акцентував, що такі злочини могли бути скоєні на території України.

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"Тобто незалежно від того, чи дітей привезли в Росію, чи в інше місце, такі діяння можуть підпадати під юрисдикцію МКС, якщо саме викрадення хоча б частково було скоєно на території України", – сказав Абдалла.

Журналісти нагадали, що наприкінці вересня правозахисники закликали МКС провести розслідування щодо Білорусі та Росії, заявивши про докази того, що сотні українських дітей були примусово вивезені до Білорусі під час повномасштабного вторгнення Росії.

Там їх "перевиховують", щоб вони виступили проти своєї України, писала білоруська служба "Радіо Свобода".

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Як відомо, ще у червні 2023 року генпрокурорка Литви Ніда Грунскене почала досудове розслідування фактів можливого незаконного вивезення українських дітей до Білорусі.

Торік Європарламент затвердив рішення із закликом до Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Лукашенка за депортації українських дітей.

Також читайте матеріал: Гаага для Лукашенка: що означає звинувачення білоруського диктатора у міжнародних злочинах

судБілорусьдепортація діти
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