Росіяни знову запустили ударні дрони

Увечері 31 жовтня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. Вночі Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА на Київ.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Деталі: о 19:08 повідомили про рух ударних БпЛА:

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в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.

на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.

в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний.

в західній частині Дніпропетровської області, курс західний.

мапа тривог

Згодом повітряники повідомили про ворожі безпілотники в напрямку Кривого Рогу.

Оновлено: Після опівночі 1 листопада Повітряні сили повідомили про напрямки руху ворожих дронів територією України.

Дослівно ПС о 00:13: "БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.

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БпЛА на півночі Київщини, курс західний".

2:23: "БпЛА в напрямку Києва з західного напрямку.

Декілька БпЛА на Житомирщині, курс західний/південно-західний".

4:01: "БпЛА південніше Києва, курс південний.

БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курсом на Хмельниччину".

Оновлено: О 4:42 оголосили війдбій тривоги в Києві та областях, яким загрожували ворожі дрони.

О 5:09 Повітряні сили повідомили про нові групи російських БпЛА.

Дослівно ПС: "БпЛА на Сумщині, курс західний/південно-західний".

6:28: "Чернігівська область - загроза ударних БпЛА!"

6:37: "БпЛА в північній частині Київщини, курс західний".