Росіяни знову запустили ударні дрони
Увечері 31 жовтня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. Вночі Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА на Київ.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог
Деталі: о 19:08 повідомили про рух ударних БпЛА:
- в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
- на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
- в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний.
- в західній частині Дніпропетровської області, курс західний.
Згодом повітряники повідомили про ворожі безпілотники в напрямку Кривого Рогу.
Оновлено: Після опівночі 1 листопада Повітряні сили повідомили про напрямки руху ворожих дронів територією України.
Дослівно ПС о 00:13: "БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА на півночі Київщини, курс західний".
2:23: "БпЛА в напрямку Києва з західного напрямку.
Декілька БпЛА на Житомирщині, курс західний/південно-західний".
4:01: "БпЛА південніше Києва, курс південний.
БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курсом на Хмельниччину".
Оновлено: О 4:42 оголосили війдбій тривоги в Києві та областях, яким загрожували ворожі дрони.
О 5:09 Повітряні сили повідомили про нові групи російських БпЛА.
Дослівно ПС: "