Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн

У ніч на 1 листопада Білорусь підняла черговий винищувач через групу російських БпЛА на території країни.

Джерело: Беларускі Гаюн із посиланням на дані Telegram-каналів

Деталі: У повідомленні Беларускі Гаюн зазначив, що група БпЛА, яка зайшла в районі Любеча, взяла північно-західний курс і летіла на Хойники, а далі на Мозир, а не в напрямку України.

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Згодом Гаюн додав, що черговий винищувач ВПС РБ був піднятий з аеродрому "Барановичі" близько 01:40 (за місцевим часом – ред.).