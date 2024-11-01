Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень

Протягом минулого дня росіяни здійснили 49 обстрілів понад 10 громад Сумської області, поранена людина, багато пошкоджень.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська громади".

Реклама:

Деталі: По Свеській громаді ворог бив з артилерії та мінометів, 4 вибухи.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 5 мін. Також завдали удар FPV-дронами, 7 вибухів.

По Юнаківській громаді були артилерійські обстріли, 11 вибухів.

РЕКЛАМА:

На територію Білопільської громади окупанти скинули 15 мін. Також росіяни вдарили з артилерії та FPV дроном, внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.

Миропільську громаду атакували КАБ, 1 вибух.

На Великописарівську громаду відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА й обстріл FPV-дронами – 6 вибухів.

У Краснопільській громаді пролунало 9 вибухів. Росіяни здійснили скидання вибухових пристроїв за допомогою БпЛА, мінометний обстріл, пуск КАБ – 9 вибухів. Внаслідок авіаційного удару КАБ поранена 1 цивільна особа, пошкоджено 7 нежитлових приміщень, адмінбудівля, 2 магазини; 2 двоповерхових багатоквартирних житлових будинки; дахи, вікна, фасади, паркани 5 домогосподарств.

В Есманьській громаді зафіксували удар FPV-дронами, артобстріл – 3 вибухи.

По Середино-Будській громаді був удар FPV-дронами, мінометний обстріл Загалом – 15 вибухів. Внаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення.

По Хотінській громаді окупанти били FPV-дронами, 2 вибухи.

У Дружбівській громаді теж зафіксували удар FPV-дроном, 1 вибух.