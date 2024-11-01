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Росія заявила про збиття 83 безпілотників

Анастасія ПроцП'ятниця, 1 листопада 2024, 07:10
Росія заявила про збиття 83 безпілотників
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російське міноборони заявляє, що нібито вночі на 1 листопада збили 83 БпЛА літакового типу, які атакували об'єкти на території РФ.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Росіяни запевняють, що нібито черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 83 українських безпілотних літальних апарати. 

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Окупанти відзвітували про збиття 36 БПЛА над територією Курської області, 20  над територією Брянської області, 12  над територією Республіки Крим, вісім - над територією Воронезької області, чотири  над територією Орловської області та три  над територією Бєлгородської області.

Росіябезпілотники
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