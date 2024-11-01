За добу окупанти завдали 287 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, з них 8 зазнали авіаударів, є руйнування.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Впродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Таврійському, Юрківці, Малій Токмачці".

Реклама:

Деталі: 153 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

3 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

123 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки.

РЕКЛАМА:

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.