За добу окупанти завдали 287 ударів по Запорізькій області
Впродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, з них 8 зазнали авіаударів, є руйнування.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Впродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Таврійському, Юрківці, Малій Токмачці".
Деталі: 153 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
3 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
123 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки.
Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.