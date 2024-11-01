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ЗСУ за добу знешкодили майже 1 460 окупантів та знищили 6 танків – Генштаб

Анастасія ПроцП'ятниця, 1 листопада 2024, 08:01
ЗСУ за добу знешкодили майже 1 460 окупантів та знищили 6 танків – Генштаб
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 460 російських окупантів, спалили 6 танків та 26 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 1.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 696 410 (+1 460) осіб,
  • танків – 9 162 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 18 470 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20 039 (+26) од,
  • РСЗВ – 1 244 (+1) од,
  • засобів ППО – 994 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 088 (+25) од,
  • крилатих ракет – 2 628 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 038 (+77) од,
  • спеціальної техніки – 3 579 (+9) од.

Дані уточнюються.

Генштабвтрати у війніРосія
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