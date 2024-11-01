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Трамп подав до суду на телеканал через "упереджене" редагування інтерв’ю Гарріс

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 1 листопада 2024, 09:18
Трамп подав до суду на телеканал через упереджене редагування інтерв’ю Гарріс
Ілюстративне фото: Getty Images

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подав позов на 10 мільярдів доларів проти телеканалу CBS, який, на його думку, упереджено підкоригував інтерв’ю з його суперницею Камалою Гарріс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: 31 жовтня Трамп подав позов проти CBS Broadcasting Inc. і CBS Interactive Inc. і вимагає від них відшкодування у розмірі 10 мільярдів доларів. 

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У позові, поданому до окружного суду Північного округу Техасу юридична команда експрезидента стверджує, що інтерв’ю з Гарріс у програмі "60 Minutes" та пов’язані покази були "упередженими і протизаконними втручання у вибори і думку виборців" з метою "ввести громадськість в оману і схилити шальки терезів на інший бік" на користь Камали Гарріс.

Також у позові вимагають опублікувати повний невідредагований текст інтерв’ю. 

Справи у суді розподіляються таким чином, що даний позов автоматично потрапляє на розгляд до судді, призначеного Трампом. 

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У пресслужбі CBS вкотре відкинули звинувачення експрезидента. "Інтерв’ю не "лікували" і 60 MINUTES не приховала жодного фрагменту відповіді віцепрезидентки на дане питання.60 MINUTES чесно показав інтерв’ю глядачам, щоб інформувати їх, а не ввести в оману. Позов, поданий Трампом, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися", – заявили у пресслужбі. 

Перед цим Трамп накинувся з критикою на  CBS, говорив про плани позиватися і казав, що його "слід позбавити ліцензії".

У скороченій версії обрізали частину відповіді Гарріс на тему війни Ізраїлю і ХАМАС, проте згодом телеканал опублікував повну транскрипцію її відповідей так, як це було в ефірі. 

Телеканал CBS повідомив, що пропонував Трампу інтерв’ю у цій самій програмі, і він спершу погодився, але потім відкликав згоду. 

До дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше тижня. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхнй результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе. 

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ТрампвибориСША
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