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Опитування: 54% німців підтримує ідею дострокових парламентських виборів

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 1 листопада 2024, 09:44
Опитування: 54% німців підтримує ідею дострокових парламентських виборів
Ілюстративне фото: Getty Images

Опитування ARD-DeutschlandTREND показало, що 54% громадян Німеччини виступають за проведення дострокових загальних виборів на тлі посилення розмов про розкол у керівній коаліції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: Лише 41% респондентів виступає за те, щоб коаліція канцлера Олафа Шольца, що складається з СДПН, "зелених" і вільних демократів (ВДП), збереглася до чергових виборів 28 вересня 2025 року.

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Найбільше підтримують ідею дострокових виборів прихильники ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (93%) і ультралівого "Альянсу Сари Вагенкнехт" (75%).

Серед представників головної опозиціїної сили – блоку Християнських демократів і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) – за дострокові вибори висловилися 69 %.

За даними опитування, проведеного компанією Infratest dimap серед 1 333 виборців із понеділка до середи, задоволеність федеральним урядом загалом знижується. Лише 14% дуже задоволені або задоволені його роботою – на п'ять відсоткових пунктів менше, ніж на початку жовтня.

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Частка ж тих, хто менш або зовсім не задоволений, зросла на шість відсоткових пунктів і досягла 85%.

Згідно з опитуванням, підтримка ХДС/ХСС становить 34% – на три відсоткові пункти більше, ніж місяць тому.

Підтримка СДПН залишилася на колишньому рівні – 16%, а "АдН"– 17%.

Зелені втратили два відсоткових пункти і зараз мають підтримку 11% опитаних. Також два відсоткових пункти втратив "Альянс Сари Вагенкнехт", який наразі підтримують 6% респондентів.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр фінансів Крістіан Лінднер висловлював сумніви щодо життєздатності урядової коаліції. 

Перед тим віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький спрогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.

На тлі чуток про дедалі більший розкол у керівній коаліції глава Міноборони Борис Пісторіус закликав уряд до єдності.

опитуванняНімеччина
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