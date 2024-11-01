"Афанасій" на службі ФСБ: колишній депутат "регіонал" наводив удари на Сумщину
Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони та закликав росіян бомбардувати місто.
Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткінської міськради від забороненої "Партії регіонів".
За словами джерела "Української правди", йдеться про ексдепутата Олега Куцепала.
За даними слідства, на виконання завдання співробітника спецслужби РФ чоловік на власному авто об’їжджав місцевість та фіксував локації і напрямок переміщення українських військових, які захищають прикордоння Сумщини.
Використовуючи псевдонім "Афанасій", підозрюваний за допомогою одного з месенджерів відправляв отримані дані кадровому співробітнику управління ФСБ РФ по Брянській області (за даними СБУ, ексдепутата дистанційно завербувала ФСБ у липні 2024 року).
В агентурних "звітах", окрім надання координат, зрадник просив росіян якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК, зазначають у спецслужбі.
Співробітники СБУ задокументували злочини ексдепутата і затримали його за місцем проживання у Шостці.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.