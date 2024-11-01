"Афанасій" на службі ФСБ: колишній депутат "регіонал" наводив удари на Сумщину

Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони та закликав росіян бомбардувати місто.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Олег Куцепал фото, надане уп джерелом

Деталі: Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткінської міськради від забороненої "Партії регіонів".

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За словами джерела "Української правди", йдеться про ексдепутата Олега Куцепала.

За даними слідства, на виконання завдання співробітника спецслужби РФ чоловік на власному авто об’їжджав місцевість та фіксував локації і напрямок переміщення українських військових, які захищають прикордоння Сумщини.

Використовуючи псевдонім "Афанасій", підозрюваний за допомогою одного з месенджерів відправляв отримані дані кадровому співробітнику управління ФСБ РФ по Брянській області (за даними СБУ, ексдепутата дистанційно завербувала ФСБ у липні 2024 року).

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В агентурних "звітах", окрім надання координат, зрадник просив росіян якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК, зазначають у спецслужбі.

Співробітники СБУ задокументували злочини ексдепутата і затримали його за місцем проживання у Шостці.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.