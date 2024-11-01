Польща почала будівництво  лінії укріплень на кордонах з РФ та Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про будівництво системи оборонних укріплень на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний Щит".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Туска в X (Twitter)

Деталі: Туск також опублікував фотографію, на якій зображено будівельну техніку.

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Budowa Tarczy Wschód ruszyła! Pierwsze roboty przy granicy z Rosją. pic.twitter.com/2B6glKESx7 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 31, 2024

"Розпочато будівництво "Східного щита"! Перші роботи на кордоні з Росією", – так підписав знімок очільник уряду Польщі.

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Проєкт "Східний щит" був презентований у травні. У середині жовтня на полігоні в Оржиші (Вармінсько-Мазурське воєводство) відбулися перші випробування елементів "Щита".

Проєкт передбачає будівництво різних типів укріплень, фортифікаційних споруд та природних перешкод на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю.

Також планується будівництво відповідних систем розвідки і виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем протидії безпілотникам.

Постанову про створення "Національної програми стримування і оборони – "Східний щит", на реалізацію якої у 2024-2028 роках передбачено 10 мільярдів злотих, польський уряд ухвалив 10 червня на виїзному засіданні в Білостоці.

У жовтні заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив, що в рамках програми "Східний щит" міністерство планує закупити важку інженерну техніку на суму до 600 млн злотих.

Раніше стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони".