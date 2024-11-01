Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів президенту України Володимиру Зеленському, який напередодні нагадав про своє прохання до Варшави щодо передачі винищувачів МіГ.

Джерело: заяву Сікорського наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи слова Зеленського, очільник польського МЗС вказав на обсяги наданої його країною допомоги, а також той факт, що Росія загрожує й Польщі.

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Пряма мова: "Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна".

Деталі: Сікорський нагадав, що нагадав, що через східний кордон стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".

"Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною. Нам також загрожує Росія, і не все можливо", – додав Сікорський.

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