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Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна

Ірина Кутєлєва, Іван Д'яконовП'ятниця, 1 листопада 2024, 11:54
Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів президенту України Володимиру Зеленському, який напередодні нагадав про своє прохання до Варшави щодо передачі винищувачів МіГ.

Джерело: заяву Сікорського наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи слова Зеленського, очільник польського МЗС вказав на обсяги наданої його країною допомоги, а також той факт, що Росія загрожує й Польщі.

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Пряма мова: "Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна".

Деталі: Сікорський нагадав, що нагадав, що через східний кордон стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".

"Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною. Нам також загрожує Росія, і не все можливо", – додав Сікорський.

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Передісторія:

  • Напередодні Зеленський нагадав, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.
  • У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.
  • Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.
  • Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив про можливість передачі МіГів Україні, якщо Польща "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.

зброяПольща
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