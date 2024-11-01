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У неділю в Україні похолодає, вночі можливий мокрий сніг

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 листопада 2024, 12:20
У неділю в Україні похолодає, вночі можливий мокрий сніг
ілюстративне фото Unsplash

Дощова погода буде в Україні 2 листопада, у неділю похолодає, на північному сході очікується невеликий сніг.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі в суботу в західних, північних областях, вдень в Україні невеликий дощ, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 5-10° тепла; вдень 9-14°, на півдні країни до 19°, у західних і північних областях 5-10°.

У столиці 2 листопада невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.

У неділю в Україні без опадів, але на північному сході країни вночі невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині до 11°.

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Прогноз погоди по Києву на 3 листопада - без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° вище нуля.

погода
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