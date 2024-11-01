На Житомирщині затримали двох чоловіків, які вимагали гроші у дружини військового

У Бердичеві Житомирської області затримали двох чоловіків, які вимагали 50 тис. грн від дружини військовослужбовця ЗСУ та погрожуючи їй розправою.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, підозрювані "вибивали" неіснуючий борг з цивільної дружини військовослужбовця Збройних Сил України. Один із них має судимість за шахрайство та обвинувачується у крадіжці".

Реклама:

фото: Житомирська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що у вересні 2024 року двоє вимагачів призначили зустріч жінці, вимагаючи від неї 50 тисяч гривень. Жінка заперечила будь-яку наявність боргу, проте чоловіки пригрозили їй фізичною розправою та шантажували розголошенням конфіденційної інформації.

фото: Житомирська обласна прокуратура

Під психологічним тиском потерпіла була змушена здати в ломбард свій ноутбук, щоб частково задовольнити вимоги. Зловмисники вимагали решту суми, встановивши остаточний термін оплати, та пригрозили насильством, якщо вона звернеться до правоохоронців. Налякана жінка зібрала ще 10 тисяч гривень, які передала вимагачам на черговій зустрічі.

фото: Житомирська обласна прокуратура

Після передачі грошей обох чоловіків затримали на місці відповідно до статті 208 КПК України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.