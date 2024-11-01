Росіяни вдарили по Дніпру: виникла пожежа

Вдень 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпру, в результаті чого виникла пожежа.

Джерело: голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак у Telegram, "Суспільне Дніпро"

Пряма мова Лисака: "Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо".

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Деталі: Кореспонденти "Суспільного" передають, що в одному з районів міста спостерігається задимлення, у будинках повилітали вікна.

О 12.23 і 12.25 Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі ворога на Дніпропетровщині.