Росіяни вдарили по Дніпру: виникла пожежа
П'ятниця, 1 листопада 2024, 13:26
Вдень 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпру, в результаті чого виникла пожежа.
Джерело: голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак у Telegram, "Суспільне Дніпро"
Пряма мова Лисака: "Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо".
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Деталі: Кореспонденти "Суспільного" передають, що в одному з районів міста спостерігається задимлення, у будинках повилітали вікна.
О 12.23 і 12.25 Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі ворога на Дніпропетровщині.