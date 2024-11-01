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В Латвії затримали українців, які перевозили мігрантів замаскованим під прикордонників автобусі

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 листопада 2024, 13:44
В Латвії затримали українців, які перевозили мігрантів замаскованим під прикордонників автобусі
фото з сайту lsm

В Латвії затримали двох перевізників і 25 нелегальних мігрантів, які використовували мікроавтобус із фальсифікованими розпізнавальними знаками Державної прикордонної охорони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LSM

Деталі: Як зазначили в Держприкордонохороні, автобус був оснащений не тільки трафаретом, а й номерним знаком, що належав справжній машині прикордонників.

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Під час перевірки документів з'ясувалося, що обидва перевізники є громадянами України.

Встановлено, що чоловіки намагалися перевезти 25 осіб азійського походження, які незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон.

Державна прикордонна служба порушила стосовно перевізників кримінальну справу.

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Міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс заявив, що такі випадки свідчать про наявність великої мережі незаконного перевезення мігрантів, яка існує вже давно і є нелегальним бізнесом, що приносить мільярди.

"Якщо взяти випадок в Айзкрауклі, то, якби цим людям вдалося реалізувати свій намір, це принесло б їм дуже великий дохід. Тому вони явно готові йти на ризик", – сказав Козловскіс.

Передісторія:

  • На початку жовтня на території Латвії пройшла масштабна спецоперація, під час якої було затримано і повернуто назад до Білорусі понад 40 людей, які нелегально перетнули кордон, а також перевізників, які використовували для транспортування нелегалів мікроавтобус, замаскований під поліцейський.
  • Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс, коментуючи спецоперацію, заявив, що нелегальна міграція координується білоруськими посадовими особами.

Латвія
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