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Розвідка Естонії оцінила наслідки застосування солдатів КНДР на війні проти України

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовП'ятниця, 1 листопада 2024, 14:42
Розвідка Естонії оцінила наслідки застосування солдатів КНДР на війні проти України
Ілюстративне фото: Getty Images

Північнокорейські підрозділи, які почали прибувати на український фронт, ймовірно, зазнають великих втрат і не змінять ситуацію на полі бою.

Джерело: командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, цитує ERR, передає "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи прибуття північнокорейських військових до Курської області, Ківісельг зазначив, що військові КНДР, ймовірно, прибули туди на початку жовтня, де пройшли попередню підготовку, яка тривала від двох до чотирьох тижнів.

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Після цього, за його словами, "почалася їхня передислокація на український фронт".

Пряма мова: "Очікується, що загалом Північна Корея пообіцяла направити до Російської Федерації 10-12 тисяч військовослужбовців, у тому числі 500 офіцерів і трьох генералів. Прибуття північнокорейських солдатів на український фронт, ймовірно, відбуватиметься поетапно. Прибуття наступних північнокорейських підрозділів на український фронт відбудеться протягом найближчих тижнів".

Деталі: Він зауважив, що, як правило, північнокорейські солдати підготовлені для ведення бойових дій в гірській місцевості, а це означає, що вони не знайомі з українською територією, її кліматом та географією. 

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Пряма мова: "І так само їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій в таких умовах. Підготовка, яку вони проходять в Російській Федерації, безумовно, не дуже високого рівня. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи понесуть великі втрати в Україні, і, ймовірно, навіть більші втрати, ніж сили Російської Федерації понесли до цього часу".

Деталі: Однак, за словами Ківісельга, не виключено, що Північна Корея продовжить відправляти підрозділи до Росії та на український фронт. 

"Попри це, поточна оцінка розвідки залишається такою, що це розгортання північнокорейських підрозділів в Україні продовжиться", – наголосив він.

Водночас, на думку військового, це не принесе великих змін на фронт.

Пряма мова: "Але якщо це додаткове розгортання підрозділів в Росії, їх підготовка, а потім прибуття на український фронт продовжиться в довгостроковій перспективі, це, безумовно, може принести деякі зміни на лінії фронту".

Передісторія:

  • За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.
  • Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішню реакцію західних країн на залучення військових КНДР нульовою
  • Також писали, що голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер переконаний, що США і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці РФ.

розвідкаЕстоніяРосіявійна
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