Звільнили головного інспектора Міноборони

Екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка звільнили з посади головного інспектора Міністерства оборони України.

Джерело: МОУ в коментарі "Українській правді"

Деталі: Наказ про звільнення підписано 31 жовтня 2024 року. Воронченко зарахований в розпорядження міністра оборони.

Реклама:

Про мотиви відставки в МОУ не уточнили.

Що передувало: У вересні 2024 року нардепка Мар'яна Безугла писала в соцмережах, що міністр оборони Умєров звільнив Воронченка начеб після того, як той доповів на Ставці верховного головнокомандувача про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Офіційного підтвердження тоді інформація не знайшла.