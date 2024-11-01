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Звільнили головного інспектора Міноборони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 листопада 2024, 15:00
Звільнили головного інспектора Міноборони
Ігор Воронченко. фото з Вікіпедії

Екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка звільнили з посади головного інспектора Міністерства оборони України.

Джерело: МОУ в коментарі "Українській правді"

Деталі: Наказ про звільнення підписано 31 жовтня 2024 року. Воронченко зарахований в розпорядження міністра оборони.

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Про мотиви відставки в МОУ не уточнили.

Що передувало: У вересні 2024 року нардепка Мар'яна Безугла писала в соцмережах, що міністр оборони Умєров звільнив Воронченка начеб після того, як той доповів на Ставці верховного головнокомандувача про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Офіційного підтвердження тоді інформація не знайшла.

Міноборони
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