У Німеччині пояснили, чому відбуваються затримки з постачанням Україні західної зброї

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що постачання Україні західної зброї залежать не так від фінансів, як від наявності відповідних систем.

Джерело: "Європейська правда"; "Укрінформ", який цитує Гебештрайта

Як акцентував Гебештрайт – питання не в тому, чи буде щось поставлено, в якому обсязі це є можливим.

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"Завжди є обмеження, обумовлені не тим, чи ми можемо це профінансувати, а наявністю озброєнь", – наголосив він.

Речник зауважив, що Німеччині вдається підтримувати постійний потік зброї в Україну.

Він запевнив, що ФРН постійно проводить ревізію того, що ще може передати в якості військової підтримки України та закликає партнерів робити так само. Він нагадав, що черговий пакет такої допомоги було доставлено два тижні тому.

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Як передали журналісти, відповідаючи на запитання, чи можливо очікувати зміни в ставленні канцлера Німеччини Олафа Шольца в питанні надання Україні німецької далекобійної зброї на тлі ескалації, викликаної залученням Росією північнокорейських військових, Гебештрайт відповів категоричним "Ні".

"Це не буде мати жодного впливу; канцлер твердо залишається на своїй позиції, яку неодноразово озвучував", – наголосив урядовий речник.

Він також виключив можливість підтримки урядом ФРН ідеї відправлення в Україну солдатів західних армій.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.

Нещодавно глава опозиційного ХДС Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччиною стороною війни.

Напередодні Міністерство закордонних справ Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських військ у війні Росії проти України.