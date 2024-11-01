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На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: є загиблі та потерпілі

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 листопада 2024, 16:29
На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: є загиблі та потерпілі
фото з соцмережі Х

У місті Нови Сад на півночі Сербії обвалилася частина зовнішнього даху залізничного вокзалу, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сербський телеканал Nova

Деталі: За словами міністра внутрішніх справ Сербії Івіци Дачича, який прибув на місце події, з-під завалів витягли щонайменше вісім тіл. Крім того, двоє людей дістали поранення, ще двох поранених намагаються дістати з-під завалів.

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Очевидці розповідали, що під час обвалу даху під ним на лавках сиділо багато людей, тож загальна кількість постраждалих, імовірно, зростатиме.

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На місці події в Новому Саді перебувають карети швидкої допомоги та, за словами глави сербського МВС, щонайменше 80 рятувальників.

Також повідомляється, що до міста вже вирушив президент Сербії Александар Вучич.

Залізничний вокзал у Новому Саді відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник, пише Nova. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.

Нагадаємо: В липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

Сербіянадзвичайна подія
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