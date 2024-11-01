СБУ затримала "політексперта" із медіапулу Медведчука

Служба безпеки України викрила псевдожурналіста, який публікував замовні пропагандистські матеріали на користь держави-агресора.

Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно спецслужба: "Затримано "політексперта", який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука, де регулярно просував наративи Кремля.

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Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту "ПолитНавигатор" Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту – Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру.

Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини "заліг на дно" і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні".

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про Сергія Белашка, якого затримали 31 жовтня.

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фото прокуратури

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, розпалюванні релігійної ворожнечі, образі почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Фігуранта справи затримано за місцем проживання у Києві, йточнюють прокурори. Під час проведених обшуків у нього виявили проєкти статей, написаних на замовлення російських кураторів.