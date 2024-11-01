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ОВА: Росіяни вдарили по Харкову балістикою, влучання ­– у житловий будинок

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 листопада 2024, 17:55
ОВА: Росіяни вдарили по Харкову балістикою, влучання ­– у житловий будинок
наслідки російських обстрілів Харкова. ілюстративне фото Getty Images

У п'ятницю російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову, пошкодивши десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків.

Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "За попередніми даними військових, ворог влучив балістичною ракетою, тип ще встановлюється.

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Одне влучання ­– у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес".

Деталі: За даними ОВА, внаслідок удару РФ пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.

Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту, додав Синєгубов.

Харківвійнаракетний удар
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