У п'ятницю російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову, пошкодивши десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків.

Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "За попередніми даними військових, ворог влучив балістичною ракетою, тип ще встановлюється.

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Одне влучання ­– у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес".

Деталі: За даними ОВА, внаслідок удару РФ пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.

Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту, додав Синєгубов.