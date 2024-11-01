ОВА: Росіяни вдарили по Харкову балістикою, влучання – у житловий будинок
П'ятниця, 1 листопада 2024, 17:55
У п'ятницю російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харкову, пошкодивши десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків.
Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "За попередніми даними військових, ворог влучив балістичною ракетою, тип ще встановлюється.
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Одне влучання – у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес".
Деталі: За даними ОВА, внаслідок удару РФ пошкоджено десятки житлових приватних та багатоквартирних будинків.
Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту, додав Синєгубов.