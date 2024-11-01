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Лавров поскаржився, що турецька зброя "убиває російських військових" в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 листопада 2024, 18:45
Лавров поскаржився, що турецька зброя убиває російських військових в Україні
Лавров. Фото - Getty Images

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров висловив жаль через те, що Туреччина продовжує допомагати Україні постачанням військової техніки.

Джерело: Лавров розповів в інтерв’ю турецькій газеті Hurriyet, яке виклало на своєму сайті МЗС Росії, передає "Європейська правда"

Деталі: Лавров висловив подяку зусиллям Туреччини "щодо сприяння врегулюванню української кризи", згадавши зокрема так звані "мирні домовленості" у Стамбулі в березні 2022 року (які, певна річ, "поховали англосакси").

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"На жаль, Анкара продовжує співпрацю з київським режимом у військово-технічній сфері. Турецьку зброю використовують ЗСУ для вбивства російських військових і мирних громадян", – принагідно додав очільник російської дипломатії.

За його словами, це "не може не викликати подиву" на тлі заяв керівництва Туреччини про готовність посередництва між Україною та РФ.

Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила воєнні дії та надала Києву військову й гуманітарну допомогу.

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Водночас Анкара не припинила економічної співпраці з Москвою і не приєдналась до міжнародних санкцій проти неї, хоча й під тиском США поступово закриває лазівки для обходу обмежень у себе.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав відносини своєї держави з Росією багатовимірними й зазначив, що вони будуть розширюватись і надалі.

Дивіться також архівний відеоблог про позицію Туреччини у російсько-українській війні: Туреччина – "на двох стільцях" у війні з РФ.

ТуреччинаРосіявійна
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