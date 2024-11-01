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57 окрема мотопіхотна бригади показала, як брала в полон 15 росіян у Вовчанську

Олександр ШумілінП'ятниця, 1 листопада 2024, 19:00
57 окрема мотопіхотна бригади показала, як брала в полон 15 росіян у Вовчанську
Скриншот

Бійці батальйону "Шквал" 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка в наслідок штурму руїн багатоповерхової будівлі у Вовчанську захопили 15 полонених.

Джерело: "Мілітарний", повідомлення 57 окремої мотопіхотної бригади

Деталі: В бригаді повідомили, що в результаті штурмових дій проведена зачистка будівлі, під час якої 1 окупант ліквідований, 15 взято в полон.

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Як відомо батальйон "Шквал" складається з колишніх засуджених, які добровільно долучилися до лав ЗСУ.

На відео, яке опублікувала бригада, видно, як після бою ведуть п’ятьох полонених бійців РФ.   

Харківська область
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