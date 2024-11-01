США оголосили новий пакет допомоги Україні на $425 млн

Міністерство оборони США в п’ятницю, 1 листопада, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Пентагону

Деталі: Новий пакет військової допомоги США надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (PDA), що означає постачання зброї зі складів американської армії.

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До пакета, серед іншого, увійшли боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS, ракети Stinger, мобільні ракетні системи c-UAS, боєприпаси класу "повітря-земля", 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, протитанкові снаряди TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

Також у переліку Міноборони США згадуються бронетранспортери Stryker, стрілецька зброя та боєприпаси, медичне обладнання, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції сил і засобів задля задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – додали в Пентагоні.

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Нинішній пакет озброєнь для України глава американського Міноборони Ллойд Остін анонсував напередодні, 31 жовтня.

Попередній пакет військової допомоги на $400 млн оголосив 21 жовтня Остін під час візиту до Києва.