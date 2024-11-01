У Сумах росіяни влучили ударним БпЛА у багатоповерхівку: серед постраждалих вагітна
П'ятниця, 1 листопада 2024, 21:31
Увечері 1 листопада російська армія атакувала ударним дроном багатоповерхівку. Попередньо, п'ятеро людей постраждали, серед них вагітна жінка.
Джерело: Сумська міська рада
Дослівно міськрада: "Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, усіх ушпиталили.
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Одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості (серед них вагітна)".
Що передувало:
Увечері 1 листопада російські війська запустили ударні БпЛА у Сумську область.