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У Сумах росіяни влучили ударним БпЛА у багатоповерхівку: серед постраждалих вагітна

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 листопада 2024, 21:31
У Сумах росіяни влучили ударним БпЛА у багатоповерхівку: серед постраждалих вагітна
фото - кордон.медіа

Увечері 1 листопада російська армія атакувала ударним дроном багатоповерхівку. Попередньо, п'ятеро людей постраждали, серед них вагітна жінка.

Джерело: Сумська міська рада

Дослівно міськрада: "Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, усіх ушпиталили.

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фото - суспільне суми
 
фото - кордон.медіа

Одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості (серед них вагітна)".

Що передувало:

Увечері 1 листопада російські війська запустили ударні БпЛА у Сумську область.

СумиШахедвійна
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