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Розвідка Британії назвала проблеми, з якими зіткнуться війська КНДР, які воюватимуть проти України

Олег ПавлюкП'ятниця, 1 листопада 2024, 21:30
Розвідка Британії назвала проблеми, з якими зіткнуться війська КНДР, які воюватимуть проти України
Фото: Getty Images

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вказало, що північнокорейські війська, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.

Джерело: огляд британської розвідки за п’ятницю, 1 листопада, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Британське Міноборони посилається на раніше розкриті дані про те, що близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР уже перебувають на території Росії, а деякі з них "майже напевно" розгорнуті в Курській області.

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"Російські і корейські війська майже напевно постануть перед труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань", – йдеться в огляді.

Серед іншого, війська КНДР "майже напевно" матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління, а також подоланням мовного бар'єру з російськими військами.

У розвідці Естонії також констатували, що участь північнокорейських підрозділів на українському фронті поки що не принесе особливих змін, і вони, ймовірно, зазнають великих втрат.

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Напередодні у США заявили, що на Курщині перебувають уже близько 8000 північнокорейських військових, які в найближчі дні можуть бути залученими до активних бойових дій.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер переконаний, що США і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці РФ.

Велика БританіяКНДР
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