У "Резерв+" технічний збій: користувачам можуть прийти помилкові сповіщення
П'ятниця, 1 листопада 2024, 21:55
У додатку "Резерв+" стався збій, користувачам можуть прийти тестові сповіщення онлайн відстрочок.
Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко
Пряма мова: "Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID".
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Деталі: Протягом найближчих годин у Міноборони обіцяють відновити доступ до авторизації.