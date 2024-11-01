У "Резерв+" технічний збій: користувачам можуть прийти помилкові сповіщення

У додатку "Резерв+" стався збій, користувачам можуть прийти тестові сповіщення онлайн відстрочок.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Пряма мова: "Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID".

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Деталі: Протягом найближчих годин у Міноборони обіцяють відновити доступ до авторизації.