Угорщина про "двосторонній документ" з Україною: не стосуватиметься членства в НАТО

Речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай підтвердив переговори про двосторонню угоду з Україною, але заявив, що питання українського членства в НАТО в ній не обговорюється.

Джерело: коментар Пачолай угорському провладному інформагентству МТІ, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами угорського представника, переговори про укладення всеосяжної угоди про співпрацю між Угорщиною та Україною тривають, причому в угоді має бути зроблений наголос на "відновленні прав угорської національної громади".

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"Водночас ми чітко дали зрозуміти українській стороні під час переговорів, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди. Ми неодноразово чітко висловлювали нашу позицію з цього питання, і жодних змін не відбулося", – додав Пачолай.

Він повторив раніше озвучувану в Будапешті тезу про те, що вступ України до НАТО "призведе до початку третьої світової війни".

Президент Володимир Зеленський напередодні розповів, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа", який торкнеться зокрема безпекових питань і вступу України в НАТО.

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Зеленський стверджував, що Україна в межах цього документа проситиме Угорщину "не блокувати" свій майбутній вступ в Альянс.

Цього тижня Єврокомісія у новому звіті про розширення визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців.