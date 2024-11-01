Окупанти вдарили по Куп’янську та Вільхуватці, є постраждалі

Російські війська увечері п’ятниці вдарили КАБом по п’ятиповерхівці в Куп’янську. Також є влучання у селі Вільхуватка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними Синєгубова, дві людини постраждали через удар по п’ятиповерхівці в Куп’янську.

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Близько 14:55 війська РФ завдали авіаудару по селу Вільхуватка Купʼянського району. 85-річна жінка та двоє чоловіків віком 87 і 59 років зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні домоволодіння.